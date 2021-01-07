‏بلومبيرج: ترامب منع دخول كبير موظفى «بنس» للبيت الأبيض

كشفت صحيفة ‏بلومبيرج الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره بمنع دخول "مارك شورت" كبير موظفي نائبه مايك بنس إلى البيت الأبيض.وافتتح مايك بنس، الجلسة مصادقة على الرئيس الأمريكي الجديد داخل مقر الكونجرس، وقال تعليقا على ما حدث اليوم بمبنى الكابيتول: "العنف لن ينتصر أبدا".وفي وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب، الأربعاء، إنه لا يمكنه فرض "سلطة أحادية" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ديمقراطي، بكل من التصويت الشعبي والعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي 2020.