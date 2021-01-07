«إنستجرام.. تويتر.. فيسبوك».. مواقع التواصل الاجتماعى تقطع الخدمة عن ترامب

تعليق إنستجرام



"تويتر" الفرصة الأخيرة



"فيسبوك" يحجب منشوراته



في خطوة مهمة ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، قررت مواقع التواصل الاجتماعي حجب وتجميد نشاط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمدة 24 ساعة، مع إعطائه فرصة للرجوع عن انتهاكات الشركات الثلاثة، وذلك إثر أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن صباح الأربعاء.أعلن رئيس موقع "إنستجرام"، أنه سيعلق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدة 24 ساعة على إثر أعمال العنف التي شهدتها البلاد.كما جمدت شركة "تويتر" حساب ترامب، مطالبة بضرورة حذف بعض تغريداته حول اقتحام مؤيديه الكونجرس الأمريكي اليوم.وقالت الشركة، في بيان لها، إنها علقت مؤقتا حساب الرئيس الأمريكي لمدة 12 ساعة بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.وذكرت أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.كما قررت شركة فيسبوك حجب حساب الرئيس الأمريكي، وقالت في بيانها: "إن الشركة ستمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع"، وفقًا لـ"الحرة".وكانت قررت فيسبوك حذف مقطع فيديو نشره دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونجرس الأربعاء، معتبرًا أنّ الفيديو يحضّ على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.وقال جاي روزن، نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك، إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".وأضاف في تغريدة على تويتر: "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلًا من تقليله".وكانت اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.