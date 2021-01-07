مسئول: مبنى الكونجرس الأمريكى أصبح آمنًا الآن

قال مسئول في مبنى الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، إنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحام مثيري الشغب للمبنى.وقال المسئول بول إيرفينج لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.