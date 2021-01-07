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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عصام هلال يهنىء الأقباط بعيد الميلاد.. ويؤكد تعزيز مصر الوحدة الوطنية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:57 ص
عصام هلال
عصام هلال
محمد الشريف - أشرف لاشين
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هنأ المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط المصريين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يديم عليهم وعلى المسلمين سائر الأعياد بكل الفرحة والسعادة، وأن يديم على مصرنا الغالية، العزة والكبرياء والوطن القوي القادر على التصدي لجموح الأعداء.

وأكد هلال، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيش أسمى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، وهو ما يجسد نموذجا متكاملا للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من جانب القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بعد ثورة 30 يونيو قضت على كافة مظاهر الطائفية، التي سادت لسنوات بعد أحداث 2011 بسبب جماعات ضالة إرهابية كانت تستهدف بأعمالها الإجرامية وحدة الوطن ونسيجه الصلب، مهنئا الأخوة المسيحيين بعيدهم ومتمنيا لهم ولمصر مزيد من الرخاء والاستقرار والسعادة.

وتابع هلال، أنه كان يتمنى حضور العيد مع الإخوة الأقباط في الكنائس، كعادة كل عام وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
سائلا الله السلامة لكل مصري من هذا الوباء، وأن يعيد الله الاعياد بكل خير وسعادة على الأقباط والمسلمين.

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