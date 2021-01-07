بعد التعيينات الرئاسية.. 161 سيدة تحت القبة لأول مرة فى تاريخ البرلمان

جاءت التعيينات الرئاسية في مجلس النواب، لتتنصر للمرأة المصرية مجددًا، حيث ضمت القائمة 15 سيدة، بجانب 146 سيدة منتخبة، ليصل إجمالي عدد السيدات في برلمان 2021 لـ 161 سيدة، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.وضمت قائمة التعيينات الرئاسية، كتلة مميزة من السيدات أصحاب الخبرات فى عدة مجالات، حيث شملت القائمة 15 سيدة، وهن درية شرف الدين، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، ودينا إسماعيل، ودينا عبد الكريم، وإيمان العجوز، وهدى عبد الستار، ومنال هلال، وندى الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطية، ودينا أحمد إسماعيل.وأتاحت التعديلات على قانون مجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5%من نواب المجلس، على أن يكون نصفهم من النساء.ويعد هذا هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث تولت العديد من المناصب القيادية سواء على مستوى الحكومة أو مستوى المجالس التشريعية، بالإضافة لعدد من المواقع التنفيذية.