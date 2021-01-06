النائب منصف سليمان: ملف الأحوال الشخصية على رأس أولوياتي

قال المستشار منصف سليمان، أحد الأعضاء المعينين في مجلس النواب، إنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة الرئيس السيسي الذي اختاره ليكون ممثلًا للشعب تحت قبة البرلمان:"أتمنى أن أقوم بأداء واجبي تجاه بلدي".أضاف سليمان، لـ"الدستور"، "سوف أنضم للجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن لديه أجندة تشريعية تتمثل في عدة قوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية الذي يسعى لإقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.وأوضح أنه سيعمل على إقرار قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يناقش حاليًا في وزارة العدل بعد الانتهاء من الخلافات بين الطوائف المختلفة، وأنه يتوقع إصدار هذا القانون في الفصل التشريعي المقبل.