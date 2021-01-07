حاتم فهمى يطرح «ملقيتش راحتى» (فيديو)

طرح المطرب حاتم فهمي أغنيته الجديدة "ملقيتش راحتي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.وتعاون حاتم في أغنيته الجديدة مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا والأغنية من توزيع وليد شراقي.وتعد الأغنية هي الثانية لحاتم فهمي من ألبوم "تقيل وهادي" بعد أن طرح أغنية حملت الاسم نفسه من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.ويطرح حاتم باقي أغاني ألبومه الجديد على طريقة السينجل من خلال أغنية كل فترة وفقا للخطة التي وضعها.