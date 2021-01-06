إرسال وحدات الرد السريع لمساندة قوات إنفاذ القانون بواشنطن

قال حاكم ماريلاند الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال وحدات الرد السريع من الحرس الوطني لمساندة قوات إنفاذ القانون في واشنطن، حسبما أفادت فضائية الحدث في نبأ عاجل.يأتي هذا بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قاعة مجلس النواب بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونجرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما اشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت شهر عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.