البابا تواضروس: نشكر الرئيس على تهنئته.. ونصلي من أجل مصر

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة شكر إلى الرئيس السيسي، لتقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وتابع البابا تواضروس خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون قائلًا: "اعتادنا دائمًا من الرئيس السيسي على مواقفه الطيبة من خلال تهنئة الكنيسة بشكل منتظم في جميع الأعياد المسيحية، ونظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد الإ أنه أصر على معايدته من خلال مكالمة هاتفية اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد".وأضاف البابا قائلًا: "نشكر سيادة الرئيس على تهنئته التي تعكس محبته دومًا، ونصلي لأجله في كل حين، ونطلب من الله أن يحفظ بلادنا مصر".وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.