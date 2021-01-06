«البكرى»: «شتى فى بلدك» ستساهم فى تنشيط السياحة الداخلية

قال أحمد البكري، الخبير السياحي، إن مبادرة «شتي في بلدك» التي أطلقتها وزارة السياحة ستعمل على تنشيط السياحة الداحلية في ظل أزمة كورونا.وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المبادرة ستساهم في دعم القطاع السياحي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مشيرًا إلى أنه لابد من مشاركة جميع الفنادق الموجودة في المدن التي حددتها وزارة السياحة في منشورها في إطار تقديم خفض لأسعار الغرف.وأشار «البكري» إلى أن فيروس كورونا ساهم في خسائر ضخمة للقطاع السياحي والفندقي، موضحًا أن الخروج من أزمة كورونا يحتاج إى تعاون جميع الجهات المعنية في إطار العمل علي دعم القطاع السياحي في ظل الظروف الصعبة التي تعرض لها القطاع.