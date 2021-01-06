بث مباشر.. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس رفضا لفوز بايدن

يقدم "الدستور" بثا مباشرا حول اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسية.وما زالت أعداد المحتجين تتزايد على الكونجرس وسط استمرار عمليات الاقتحام وسط اشتباكات عنيفة مع الشرطة وسقوط مصابين من الجانبين.من جانبه، أعلن عمدة واشنطن فرض حظر التجول في عموم المدينة، لاحتواء التظاهرات، فيما طلبت الشرطة دعما أمنيا إضافيا لوقف أعمال الشغب التي طالت الكونجرس وإخراج المتظاهرين من الكونجرس.وطالب عمدة المدينة على الفور المواطنين والمقيمين بإخلاء الشوارع تماما لدخول حظر تجول حيز النفاذ في السادسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.كان الكونجرس الأمريكي، أوقف مساء اليوم، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونجرس اعتراضا على اعتزامه إعلان فوز بايدن.