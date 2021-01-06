اشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة أمام الكونجرس

وقعت اشتباكات بين عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، مع قوات الشرطة خارج مبنى الكونجرس للمطالبة برفض التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة على منافسه ترامب.وأفادت مصادر أمريكية بأن الشرطة طلبت إخلاء اثنين من مباني مجمع الكونجرس بسبب استمرار توافد أنصار ترامب، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.وعلق الكونجرس الأمريكي جلسته المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز بايدن بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة الانتخابات.وبدأت مساء اليوم جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.بينما توافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب لأنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.