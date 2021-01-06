جولة مفاجئة لمحافظ مطروح في مستشفى رأس الحكمة (فيديو)

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمرور مفاجئ على مستشفى رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة التي تتم حاليا بها.وتفقد محافظ مطروح خزانات الأكسجين بالمستشفى، والاطمئنان من تشغيلها وسعتها وعدم حدوث أي عجز بها.ووجه محافظ مطروح برفع كفاءة أعمدة الإنارة ولوحات الكهرباء داخل المستشفى، ودراسة إنشاء غرفة تذاكر بجوار مدخل المستشفى، بدلا من داخل المستشفى، للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.