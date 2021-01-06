وزيرة الصناعة تحدد شروط التقديم على طلب «سيارة الغاز»

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن شروط الحصول علي سيارة بالغاز الطبيعي.وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض إحلال السيارات بالغاز الطبيعي، إنه يشترط لإحلال وتجديد السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، ألا يقل سن المواطن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 عامًا، بحيث يكون حاملًا لرخصة القيادية التي يشترط أن تكون سارية.وأوضحت أنه من الضروري تعهد المتقدمين للإحلال الالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة، بحيث يفيد قدرته المالية على السداد، مع تقديم مستندات تتضمن بيان مفردات الدخل الشهري، سندات ملكية بأي عقار، أو وضعه لوديعة في إحدى البنوك المصرية، حيث تتضمن فترة السداد 120 شهرًا بحد أقصي فترة سماح قدرها 3 شهور، وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة.