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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:54 م
التموين
التموين
شيماء حسين
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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما على وصول دعم السلع الغذائية لمستحقيها لذلك أتاحت موقعا إلكترونيا من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة يستطيعون من خلاله إضافة أفراد جدد البطاقة التموينية لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين إلكترونيا والأوراق المطلوبة وشروط التقديم.

موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة

دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا يستطيع المواطنين الراغبين في إضافة أفراد جدد استخدامه من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك لضمان وصول دعم السلع الغذائية التي توفرها الدولة لمستحقيه وضمن خطة تقديم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية للمواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة من خلال لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ومنه إلى الجهاز التنفسي مما يسيطر على باقي أجهزة الجسم.

الشروط التي يجب توفرها في الأفراد الراغبين في الإضافة إلى بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطاً يجب أن تتوافر في الأفراد المراد إضافتها إلى البطاقة التموينية وهى:-

_ أن يكون صاحب البطاقة التموينية ممن يستحقون دعم السلع الغذائية وتتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لذلك

_ أن يكون المضاف إلى بطاقة التموين من أقارب الدرجة الأولى لصاحب البطاقة التموينية

_ أن يكون صاحب البطاقة التموينية مصري الجنسية 

_ أن يكون الراغبين في الإضافة غير متواجدين في بطاقات تموينية أخرى

_ أن يكون المتقدم بطلب الإضافة هو صاحب البطاقة التموينية شخصيا 

الأوراق المطلوبة لإضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية


يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة تقديم الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

صورة شهادة الرقم القومي للأطفال المراد إضافتها 

إيصال مرافق حديث للعقار الذي يقتن فيه صاحب البطاقة التموينية.

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