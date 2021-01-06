محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير قرية زاوية العوامة (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أعمال تطوير قرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح والمدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بحضور عددا من مديري المديريات وأهالي القرية.وتفقد محافظ مطروح مبنى الوحدة المحلية والبريد بالإضافة إلى مركز الشباب والمدرستين، مشيدا بأعمال المبادرة لتوفير حياة كريمة لأهالي القرية.ووجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء فصول ثانوي بمدرسة زاوية العوامة بالدور العلوي وتوصيل خط مياه بالوحدة المحلية للقرية وزيادة قدرة المحول الكهربائي بالإضافة إلى رفع كفاية الطريق المؤدي لمدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسي.