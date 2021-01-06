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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وبريطانيا يناقشان التعاون الثنائي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:31 م
وزير الدفاع الكوري
وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك
أش أ
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أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن سول تأمل في مواصلة التعاون الثنائي مع بريطانيا حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بريطانيا شاركت في الحرب الكورية ولديها علاقات ودية تقليدية مع كوريا الجنوبية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده تبحث عن سبل مختلفة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الآسيوية، ومن بينها كوريا الجنوبية، استعدادًا لفترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقيم الوزيران جهود البلدين المستمرة للحفاظ على التعاون الدفاعي وسط تفشي جائحة كورونا، كما اتفقا على إجراء محادثات بين مسؤولي الدفاع في البلدين خلال المؤتمرات متعددة الأطراف في المستقبل القريب.

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