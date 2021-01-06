رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أسبوعين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:27 م
الرحلات الجوية القادمة
الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا
أش أ
طباعة
قررت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تمديد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، حتى 21 يناير الجاري، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتم تسجيل 11 حالة من السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا، إضافة إلى حالة واحدة من سلالة أخرى تنتشر في جنوب إفريقيا.

يذكر أنه تم حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أولًا في 23 ديسمبر الماضي، ثم تم تمديده في 28 ديسمبر حتى غدًا الخميس.

يُذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 840 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم، بينها 809 حالات محلية المصدر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و818 إصابة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«يدي الحلق للى بلا ودان».. الأمثلة الخطأ فى مفردات الحارة المصرية

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

APTEES تدعو الباحثين للمشاركة في «التراث بين العلوم الإنسانية والأساسية»

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير