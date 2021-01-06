«المصريين»: توزيع لقاح كورونا مجانًا لفتة تثبت تضامن السيسى مع البسطاء

أكد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوزيع لقاح كورونا مجانًا على المصريين تعد انتصارًا للحياة والإنسانية والمساواة بين الجميع واحترام حق الحياة؛ فضلًا عن أنها تبعث الأمل والطمأنينة في نفوس المصريين، بوجود رئيس يحرص كل الحرص على صحتهم.وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها تولي ملف الصحة أولوية كبرى؛ الأمر الذي تعكسه مبادرات الرئيس السيسي بمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والوقاية من سرطان الثدي للمرأة وغيرها، موضحًا أن الدولة المصرية أدارت أزمة الفيروس باحترافية شديدة؛ الأمر الذي نال احترام وتقدير وإشادة الجميع في الداخل والخارج.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوزيع لقاح كورونا مجانًا على المصريين تعتبر لفتة إنسانية تعبر عن مدى تضامن الرئيس مع ظروف المواطنين البسطاء وتقديم العلاج لهم بالمجان، حتى يتماثلوا للشفاء العاجل، موضحًا أن حصول مصر على اللقاح بمثابة تتويج لجميع الجهود والمساعي التي اتخذتها الحكومة على مدار الشهور الماضية في التواصل مع الدول التي توجد بها تجارب لاكتشاف لقاح للفيروس، وحجز الكميات التي تحتاجها مصر منه.وأوضح أن الرئيس السيسي لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانًا، مشيرًا إلى أن حصول مصر على لقاح الفيروس في هذا التوقيت يؤكد قوة مصر السياسية وإدارتها ومدى عمق علاقاتها بدول الجوار. فالسياسة الحكيمة والإدارة الناجحة للرئيس السيسي وعمق العلاقات مع الدول الأخرى جعلها في مصاف الدول الكبرى، علاوة على حسن إدارة أزمة كورونا منذ ظهوره والتصدي لانتشار الوباء واتباع الإجراءات الوقائية كانت في مقدمة الأسباب الرئيسية للتخفيف من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.واختتم بيانه مثنيًا على جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومستجدات توفير اللقاحات في جميع المستشفيات.