ألمانيا تشيد بجهود الكويت فى المصالحة الخليجية

أشادت الحكومة الألمانیة الیوم الأربعاء، بجهود دولة الكویت والولایات المتحدة الأمريكية فيما يخص نتائج القمة الخلیجیة الـ41 التي عُقدت أمس الثلاثاء، في مدینة العلا بالمملكة العربية السعودیة.وقالت وزارة الخارجیة الألمانیة في بیان لها، إن النتائج التي أسفرت عنها قمة أمس، جاءت بفضل "جهود الوساطة الحثیثة لدولة الكویت وجهود الولایات المتحدة، الأمر الذي یستحق الإشادة والثناء".كما أعربت الوزارة الألمانية عن ترحيبها بفتح الحدود البریة والجویة والبحریة بین دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة وبالبیان الختامي للقمة، مشیرة إلى أن ألمانیا والاتحاد الأوروبي كانا دائمًا یؤیدان تجاوز ھذه الأزمة.واعتبرت الخارجیة الألمانیة، أن فتح الحدود بین الدولتین لن تكون له تبعات إیجابیة على التضامن الخلیجي والاقتصاد في منطقة الخلیج فحسب، بل یعتبر أیضًا مكسبًا لمواطني دول الخلیج العربي.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.