وزير المجالس النيابية يُهنئ البابا تواضرس بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وأعرب وزير شئون المجالس النيابية عن خالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على قداسته والأخوة المسيحين ومصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات.