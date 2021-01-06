122 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان
الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:27 م
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ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 129 ألفًا و888 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1504 وفيات بنسبة 1.16% من إجمالي المصابين.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 122 ألفًا و456 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 122 ألفًا و456 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.