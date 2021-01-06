122 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 129 ألفًا و888 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1504 وفيات بنسبة 1.16% من إجمالي المصابين.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 122 ألفًا و456 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.