تأجيل عزاء وتأبين سيد عبد الغني إلى موعد لاحق

أعلنت نقابة المحامين بالتوافق مع أسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، عن تأجيل العزاء والتأبين والذي كان مقررًا عقده غدا الخميس، إلى موعد لاحق يعلن عنه عند تحديده.جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى أمس الثلاثاء، متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.