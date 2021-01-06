«بين ووهان وفنلندا شمس باردة».. محكية روائية تواكب تفشي كورونا

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون رواية بعنوان "بين ووهان وفنلندا شمس باردة"، من تأليف مشترك بين الكاتبين رنا اليسير، وأحمد اليسير.و نقرأ مما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "بين ووهان وفنلندا شمس باردة" محكية روائية تواكب ظاهرة تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)، بقالب سردي متخيل ينفتح على دلالات ومضامين تحاول الكشف تدريجيًا عن الحقيقة الضائعة وراء انتشار الوباء في كافة دول العالم.وفي هذه الرواية يتم تسريب الفيروس من مختبرات يعمل فيها أطباء، مرتبطين بمنظمة إجرامية تمتد أذرعها فوق كل حنايا الأرض،وأول المصابين به سيكون عالِم الفيروسات وانغ لي الذي اكتشفه وحذر منه لمنع انتشاره.عند هذا المنعطف ينفتح السرد ليكشف عبر ركام من الأحداث الروائية الساخنة عن تفاصيل وملابسات "كرت الذاكرة"، الذي تركه وانغ لي بعد ادعاء المنظمة وفاته بالفيروس للمبرمج الشاب آدم والطبيبة نادين، اللذان سوف يخوضان مغامرة خطيرة يجوبان فيها دول العالم محاولين نقل الحقيقة لبشرية لا تعلم أنها تحيا ضمن مخطط أعظم مما ترى.