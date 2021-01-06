إندونيسيا تشدد قيود كورونا فى جزيرتى جاوة وبالى

تتأهب إندونيسيا لفرض قيود أكثر صرامة على الحركة والتنقل في جزيرتي جاوة وبالي، حيث أدى أسوأ تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا إلى أن تمتلئ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بالمصابين بالفيروس، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وتم تقليص الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 25%، وسيعمل 75% من موظفي الشركات من المنزل، وسيبقى التعليم في المدارس على الإنترنت في جزيرتي جاوة وبالي، وستصدر أوامر لمركز التسوق بالإغلاق في الساعة السابعة مساء يوميا.وتسرى القيود لمدة أسبوعين، اعتبارا من 11 يناير، طبقا لما ذكره وزير تنسيق الشئون الاقتصادية، ايرلانجا هارتارتو في بيان اليوم الأربعاء.