«أمن القاهرة»: نتعامل مع مخالفى قرارات حظر ومنع التجمعات بكل حسم

وضعت مديرية أمن القاهرة خطة للتعامل مع الخارجين عن القانون ومنع التجمعات بكل حسم، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي قضت بمنع أي تجمعات داخل الكافيهات، والمطاعم بالتزامن من أعياد الميلاد حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد.ووجه اللواء اشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بضرورة تواجد كل القيادات الإشرافية بمديرية الأمن ميدانيا في شوارع المحافظة طوال الوقت، واعتمدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية عالية المستوى يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، وضباط البحث الجنائي على مدار الساعة، على أن يتم متابعة كل الإجراءات من خلال غرفة إدارة الأزمات حرصا لمنع أي تجمعات حفاظا على حياة المواطنين.وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة أن قرار منع التجمعات يتم تطبيقه بكل حسم حفاظا علي حياة المواطنين تجنبًا انتشار العدوى بفيروس كورونا بين التجمعات، موضحة أنه في حال ضبط مطعم مخالف يتم تشميعه في الحال وفرض غرامة مالية عليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.