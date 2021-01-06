«محامي سوهاج» تتلقى ألف طلب تجديد اشتراك العضوية

أعلنت نقابة محامي سوهاج، استمرار تلقي طلبات تجديد الاشتراك للأعضاء بمقر النقابة الفرعية.وقال ماهر رشوان، نقيب فرعية سوهاج، إنه تم تخصيص موظفين لتلقي طلبات تجديد الاشتراك والبطاقة العلاجية بمقر النقابة، من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءا.وأضاف رشوان، أنه يتم تجميع الطلبات ويتم إرسالها إلى النقابة العامة لاستلام الكارنيهات، مشيرا إلى تلقي ما يقارب ألف طلب تجديد من مختلف الجزئيات حتى اللحظة.