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مصر

19.8 % زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:56 ص
فلوس
فلوس
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي إلى 3253.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 19.8٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 69.4 % من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائـع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 مليار جنـيه عام 2019-2020، بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 74.4٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 511.1 مليار جنيه عام 2019-2020، بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% من إجمالي الودائع المصرفية.

وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2019- 2020 لتصل إلى 4686.9 مليار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام 2018-2019، وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

أما فيما يخص الائتمان المصرفي، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي الي 2204.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 18.7٪ عـن عام20182019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 919.3 مليـار جنيه عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبــة الائتمـان الممنوح للقطاع 41.7% مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 592.3 مليـار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلـغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6 %من إجمالي الائتمـان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنوح للقطاع 26.9% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 2482.8 مليار جنيه عام 2019- 2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.0% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.

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