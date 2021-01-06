الليرة التركية تسجل انخفاضًا جديدًا أمام اليورو

سجلت الليرة التركية انخفاضًا جديدًا أمام سعر اليورو فى الأسواق المصرفية التركية، مع فتح التداولات، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 9.07 ليرة تركية، بعد أن استقر سعر صرف اليورو عند 9.01 ليرة.ومن جهته شهد سعر الدولار انخفاضًا ووصل إلى 7.35 ليرة تركية بعد أن سجل أمس 7.43 ليرة، وانخفض سعر جرام الذهب إلى 460 ليرة تركية بعد أن سجل أمس 463 ليرة تركية.جدير بالذكر أن صحيفة سوزجو التركية، توقعت أن تتخذ الأوضاع الاقتصادية في تركيا منعطفًا خطيرًا في العام الجديد 2021، بسبب ارتفاع عدد المواطنين المدينين للبنوك إلى 33.9 مليون مواطن. فيما بلغ حجم الديون حتى بداية العام الجديد 816 مليار ليرة بمتوسط 25 ألف ليرة للفرد.