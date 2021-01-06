والدفاع العراقي: استهداف المنطقة الخضراء يجر البلاد إلى حرب أهلية

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الأربعاء، إن استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها، مشددًا على أنه يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولًا.وأضاف عناد، وفقًا لقناة "العربية": "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي، متابعًا "نعمل لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ، مضيفًا هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك".وأشار إلى أن الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات، لافتًا إلى أن التسليح والتدريب أهم التحديات، وأن تنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابق إنّ زمن العبث والفوضى قد ولى وإن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.