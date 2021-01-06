يوم في حياة «ترامب» بعد الخروج من البيت الأبيض

وجبة الإفطار المفضلة لترامب.. «لحم الخنزير المقدد مع البيض»

«الجولف».. بعد الإفطار

«العمل واجب مقدس بالنسبة لترامب»

ترامب.. والملاهي الليلة "عشق لا ينتهي"



تناول العشاء.. «موعد هام»

كشفت مكالمة هاتفية مسجلة، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على المسئول الأول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.وتعتبر هذة السقطة "القشة التى قد تقسم ظهر البعير"، فبعد الإدانة أصبح بايدن أقرب بشكل كبير لكرسى الرئاسة الأمريكية.وفى هذا التقرير نقدم حياة الرئيس دونالد ترامب، بعد الخروج من البيت الأبيض، الأمر الذى أصبح حقيقيا بعد المكالمة المسربة.يميل الرئيس الأمريكي ترامب، إلى وجبة الإفطار المفضل، حيث تعتبر وجبة الإفطار المفضلة قطعا من لحم الخنزير المقدد مع البيض، بينما لا يتناول لا الشاي ولا القهوة صباحا.يحرص دونالد ترامب، على ممارسة رياضة الجولف بعد الإفطار مباشرة، الأمر الذى استمر معه بعد ذلك خلال تواجده بالبيت الابيض.تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حياته قبل تولي منصب الرئاسة، وكيف فاجأته طبيعة الحياة في البيت الأبيض التي فوجيء أنها ليست أقل عناء من العيش خارجه.وقال ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه "أحب" أسلوب حياته القديمة "التي كان مليئة بالأحداث".وأضاف: "إن العمل هنا أكثر مما كنت أقوم به في حياتي السابقة، وكنت أحسب أن المهمة هنا أسهل".قبل فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، كانت زيارة الملاهي الليلة من الأمور التي تجلب السعادة والفرح له، فمن المعروف أن الرئيس ترامب يمتلك عددا كبير من الفنادق والملاهي السياحية في العديد من دول العالم.وقال في أحد البرامج الحوارية، إنه يتجول بين الملاهي الخاصة به والتي يمتلكها، من أجل رؤية الحسناوات وتحقيق السعادة.يحرص دائمًا الرئيس دونالد ترامب، على التجمع مع العائلة بوجبة العشاء، ففى أحد اللقاءت التلفزيونية، اكد أن الأسرة تتجمع بسفرة العشاء.«رحلة بحرية أسبوعية» المفضلة للرئيس الأمريكيأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عشقة للبحر فى الكثير من المقابلات التلفزيونية، الأمر الذى يدفعه إلى تخصيص رحلة أسبوعية للبحر، وذلك قبل مسئوليات الرئاسة الأمريكية.