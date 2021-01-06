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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

يوم في حياة «ترامب» بعد الخروج من البيت الأبيض

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:55 ص
ترامب
ترامب
إسلام جمال
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كشفت مكالمة هاتفية مسجلة، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على المسئول الأول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

وتعتبر هذة السقطة "القشة التى قد تقسم ظهر البعير"، فبعد الإدانة أصبح بايدن أقرب بشكل كبير لكرسى الرئاسة الأمريكية.

وفى هذا التقرير نقدم حياة الرئيس دونالد ترامب، بعد الخروج من البيت الأبيض، الأمر الذى أصبح حقيقيا بعد المكالمة المسربة.

وجبة الإفطار المفضلة لترامب.. «لحم الخنزير المقدد مع البيض»
يميل الرئيس الأمريكي ترامب، إلى وجبة الإفطار المفضل، حيث تعتبر وجبة الإفطار المفضلة قطعا من لحم الخنزير المقدد مع البيض، بينما لا يتناول لا الشاي ولا القهوة صباحا.

«الجولف».. بعد الإفطار
يحرص دونالد ترامب، على ممارسة رياضة الجولف بعد الإفطار مباشرة، الأمر الذى استمر معه بعد ذلك خلال تواجده بالبيت الابيض.

«العمل واجب مقدس بالنسبة لترامب»
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حياته قبل تولي منصب الرئاسة، وكيف فاجأته طبيعة الحياة في البيت الأبيض التي فوجيء أنها ليست أقل عناء من العيش خارجه.

وقال ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه "أحب" أسلوب حياته القديمة "التي كان مليئة بالأحداث".

وأضاف: "إن العمل هنا أكثر مما كنت أقوم به في حياتي السابقة، وكنت أحسب أن المهمة هنا أسهل".


ترامب.. والملاهي الليلة "عشق لا ينتهي"
قبل فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، كانت زيارة الملاهي الليلة من الأمور التي تجلب السعادة والفرح له، فمن المعروف أن الرئيس ترامب يمتلك عددا كبير من الفنادق والملاهي السياحية في العديد من دول العالم.

وقال في أحد البرامج الحوارية، إنه يتجول بين الملاهي الخاصة به والتي يمتلكها، من أجل رؤية الحسناوات وتحقيق السعادة.

تناول العشاء.. «موعد هام»
يحرص دائمًا الرئيس دونالد ترامب، على التجمع مع العائلة بوجبة العشاء، ففى أحد اللقاءت التلفزيونية، اكد أن الأسرة تتجمع بسفرة العشاء.

«رحلة بحرية أسبوعية» المفضلة للرئيس الأمريكي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عشقة للبحر فى الكثير من المقابلات التلفزيونية، الأمر الذى يدفعه إلى تخصيص رحلة أسبوعية للبحر، وذلك قبل مسئوليات الرئاسة الأمريكية.
يوم في حياة «ترامب» بعد الخروج من البيت الأبيض
يوم في حياة «ترامب» بعد الخروج من البيت الأبيض

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