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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحة غزة: تسجيل 5 وفيات و610 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:33 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، يوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

وأفادت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، بأنه تم إجراء 2436 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 610 إصابات جديدة بالفيروس.

وأوضحت أنه تم تسجيل 805 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة وصل إلى 43744، منها 9108 حالات نشطة، إجمالي المتعافين 34227 حالة، إجمالي الوفيات 409 حالات.

وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 247 حالة، من بينها 137 حالات خطيرة وحرجة.

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