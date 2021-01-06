بسبب شعار «نادي القرن».. نظر دعوى النادي الأهلي ضد الزمالك اليوم

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي بشأن شعار نادي القرن ضد نظيره الزمالك والتي يطالب فيها بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الزمالك للشعار.كان النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن)، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيض بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادي الأبيض لشعار نادى القرن.