صدور «زاوية الشيخ» لـ حاتم رضوان عن «النسيم»

صدرت حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب حاتم رضوان بعنوان "زاوية الشيخ"، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وله العديد من القصص القصيرة، وحائز على جائزة سعاد الصباح في القصة القصيرة.ومن أبرز أعمال رضوان "اللعب تحت المطر"، و"أصوات أدبية"، و"طرح النهر"، و"زيزو وظاظا في قصر الأسرار"، إلى جانب سلسلة كتاب قطر الندى الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.ومما جاء في رواية زاوية الشيخ نقرأ: "لم يستوعب صفوان ما حدث وكيف حدث، تحت أي اسمٍ يمكن أن يصف فعل الشيخ عباس به، هل كلُّ ما مر به كان حلمًا؟ عالمٌ واقعٌ في منطقة وسطى بين الوعي والغيبوبة، كان الأمر يتجاوز إدراكه ومعرفته، هو الفتى اليافع الذي لم يَخبُر من الحياةِ غير الفقر والجوع والحرمان، وآثار علامات التعذيب على جسده".للشيخ طقوسه الخاصة وأفعاله إلهام ووحي من الله لا تسأل ولا تستفسر عنها، وإن بدت لك غريبة تخالف كل عقل أو منطق أو دين، أوامره وإن كانت في معصية مطاعة وواجبة النفاذ، يجب أن تعلم أن نفعك ومصلحتك في خطأ الشيخ أكبر من نفعم إن أصبت أو كنت على حق.