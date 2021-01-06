الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

ودع فريق الرجاء البيضاوي المغربي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من مضيفه تينوجيت السنغالي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما بالمركب الرياضي محمد الخامس في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، حيث فشل لاعبو الرجاء في تسجيل أول ثلاث ركلات، وسٌجلت الرابعة بنجاح، بينما سجل لاعبو الفريق السنغالي ثلاث ركلات من أربع.واصطدم الفريق المغربي من البداية بعائق الأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملعب.وكان الرجاء قد نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من النسخة الماضية للبطولة، قبل أن يخرج على يد الزمالك في الدور قبل النهائي.جدير بالذكر أن الرجاء سينتقل للعب في دور الـ32 الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يكمل تينجويت مشواره بالتأهل لدور المجموعات من الأبطال.