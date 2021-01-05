شيخ الأزهر ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا انقلاب حافلة ركاب تابعة لإحدى حملات العمرة، ما أسفر عن وفاة وإصابة 16 مصريًا؛ كانوا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء الشعائر.وتقدم شيخ الأزهر، في بيان، الإثنين، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يَمن على المصابين بالشفاء العاجل.