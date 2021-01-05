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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني: واحد من كل 50 مواطنًا مصابًا بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:17 م
جونسون
جونسون
أش أ
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن واحدًا من كل 50 من سكان إنجلترا - حوالي مليون شخص - مصاب بفيروس كورونا، موضحا في ذات الوقت أنه تم حتى الآن تطعيم 1.3 مليون شخص.

ووفقا لصحفية "ميل أونلاين" البريطانية، أكد جونسون - مساء اليوم الثلاثاء- أن انتشار السلالة الجديدة من المرض جعل من المستحيل تجنب الإغلاق.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني على أن الإجراءات الاحترازية المفروضة يمكن أن تجعل الوضع تحت السيطرة بينما يتم طرح اللقاحات - رافضًا الشعور بالقلق من أنه "يبالغ في الوعود'' من خلال إشارته إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا ستحصل على اللقاحات بحلول منتصف فبراير.

وتعهد جونسون بإعطاء البلاد معلومات عن عملية التطعيم أولا بأول، لافتا إلى أن إجمالي 1.3 مليون شخص تم تطعيمهم حتى الآن يشملون 1.1 مليون شخص في إنجلترا، و650 ألف شخص فوق سن الـ80 حوالي 23 في المائة من كل تلك الفئة العمرية في إنجلترا، بما يعني أن ما يقرب من واحد من كل أربعة من الفئات الأكثر ضعفا ستتمتع في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بدرجة كبيرة من المناعة، وفقا لرئيس الوزراء البريطاني.

وأعرب عن اعتقاده بأن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين كانت محقة في وضع برنامج لإنقاذ معظم الأرواح بشكل أسرع.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني التصريح بشكل قاطع بشأن العودة إلى المدارس قبل العطلة الصيفية، مشددا على أنه سيتم إيلاء الأولوية القصوى لهذا الأمر.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 60.916 حالة مصابة - بزيادة حوالي 15 في المائة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 830 شخصًا، أي ضعف العدد في الأسبوع الماضي.

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