رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يبدأ 2021 في وضع أقوى مما كان متوقعا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:16 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
طباعة
قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يبدأ عام 2021 في وضع أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وطفرات جديدة للفيروس تلقيان بظلالهما على التوقعات وتشيران إلى "شتاء قاتم".

وأبلغت‭ ‬جيتا جوبيناث محطة تلفزيون‭ ‬(سي إن بي سي) "ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد... لكننا نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي."

ومن المتوقع أن يعًدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي في 26 يناير.

وفي أكتوبر الماضي، توقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.4 بالمئة في 2020 يعقبه نمو 5.2 بالمئة في 2021.

موضوعات متعلقة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية