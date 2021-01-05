تستمر عمليات البحث حول تعرف على شروط البناء الجديدة 2021 وعقوبة المخالفين، عبر المنصات الإلكترونية الفترة الحالية على محركات البحث من جانب المواطنين المهتمين بأعمال البناء، الذين يريدون بناء عقارات جديدة، خاصة بعد مد فترة السماح للمخالفين في أعمال البناء خلال الفترة الماضية.

تعرف على شروط البناء الجديدة 2021 وعقوبة المخالفين

الدستور " ترصد أبرز شروط قانون البناء الجديدة عبر السطور القادمة وتتمثل في: زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى استخراج التراخيص لأعمال البناء الجديدة من مكتب هندسي موثق، وذلك مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية التي انخفضت خلال الفترة الحالية وخاصة منذ بداية 2011.





-أن تقوم الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مباني داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.





- تنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.





-ويقوم المواطن بسداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم الهندسي.





-وفي حين تقديم دعاوى متعلقة بالمخالفات في البناء، يتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب المقدم





-ومن بين شروط قانون البناء الجديدة، أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

أهداف قانون البناء الجديد 2020

ويشار إلى أن قانون البناء الجديد، يهدف إلى إقامة مشاريع نافعة تهم الحيز العمراني في مصر، وتسهم في عملية العمران بكافة أنواعه، وزيادة مدة التراخيص بالبناء لمدة ثلاثة سنوات.

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