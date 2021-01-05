رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على شروط البناء الجديدة 2021 وعقوبة المخالفين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:36 م
شروط البناء الجديدة
شروط البناء الجديدة
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث حول تعرف على شروط البناء الجديدة 2021 وعقوبة المخالفين، عبر المنصات الإلكترونية الفترة الحالية على محركات البحث من جانب المواطنين المهتمين بأعمال البناء، الذين يريدون بناء عقارات جديدة، خاصة بعد مد فترة السماح للمخالفين في أعمال البناء خلال الفترة الماضية.

تعرف على شروط البناء الجديدة 2021 وعقوبة المخالفين

"الدستور" ترصد أبرز شروط قانون البناء الجديدة عبر السطور القادمة وتتمثل في: زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى استخراج التراخيص لأعمال البناء الجديدة من مكتب هندسي موثق، وذلك مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية التي انخفضت خلال الفترة الحالية وخاصة منذ بداية 2011.

-أن تقوم الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مباني داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.

- تنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.

-ويقوم المواطن بسداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم الهندسي.

-وفي حين تقديم دعاوى متعلقة بالمخالفات في البناء، يتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب المقدم

-ومن بين شروط قانون البناء الجديدة، أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

أهداف قانون البناء الجديد 2020

ويشار إلى أن قانون البناء الجديد، يهدف إلى إقامة مشاريع نافعة تهم الحيز العمراني في مصر، وتسهم في عملية العمران بكافة أنواعه، وزيادة مدة التراخيص بالبناء لمدة ثلاثة سنوات.
اقرأ ايضا:


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية