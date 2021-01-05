ماس كهربائي وراء انبعاث دخان من قطار بطنطا

شهدت محطة قطار شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، تصاعد دخان من إحدى عربات القطار القادم من القاهرة دمياط بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر بين الركاب.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتوقف قطار القاهرة– دمياط أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا، فانتقلت الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين تعطل القطار بسبب انبعاث دخان كثيف من العربة الأولى، نتيجة ماس كهربائي، ولا يوجد إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.