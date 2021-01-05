أمريكا: دول الخليج لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد إيران

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن دول الخليج العربي لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد إيران.وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات مساء اليوم، إن تعاون واشنطن الأمني مع الإمارات تطور كثيرًا وستبيع لها معدات متطورة للأغراض الدفاعية.وأضاف أن إيران لا تحاول اختراق أنظمة الحكومة الأمريكية فقط بل تشن هجمات سيبرانية على أنظمة القطاع الخاص والتجاري.