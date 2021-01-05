لجنة المساعي الحميدة بالعدل تعيد طفلا لحضانة والدته القبرصية

نجحت جهود وزارة العدل فى إعادة الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته فاسيليكى أندريو القبرصية الجنسية، فى إطار جهود الوزارة لتفعيل التعاون الدولى فى مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل، من خلال الدور الذى تضطلع به لجنة المساعى الحميدة فى تسوية المنازعات المتعلقة، بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.وتمكنت اللجنة المختصة، بمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته، بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها ما يربو على سنة كاملة.بدورها، وجّهت السفارة القبرصية الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدءوبة فى إعادة الطفل لوالدته.