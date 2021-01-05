تنسيقية الأحزاب تنعى رئيس حزب العربي الناصري

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحُزن سيد عبدالغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أمين صندوق نقابة المحامين المصريين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.وأكدت التنسيقية مكانة وقيمة الفقيد في الحياة السياسية المصرية، مثمنة دوره كأحد كبار رجال السياسة المصرية والعمل النقابي ولا تنسى دوره المؤثر في ثورة 30 يونيو.وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.