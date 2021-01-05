السعودية تؤكد أهمية «اتفاق العلا» لاستقرار دول الخليج ومصر

أعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق "العلا" للمصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خطوة مهمة جدا لاستقرار دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام.وأكد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه من المهم أن يكون لدول المنطقة موقف موحد وواضح تجاه إيران وتهديداتها الإقليمية وفق قناة "العربية".وشدد وزير الخارجية السعودي على أن دول مجلس التعاون ستعمل من الآن كمنظومة واحدة لمواجهة كل المخاطر في المنطقة.وأشار وزير الخارجية إلى أنهم واثقون أن للاتفاق ديمومة طويلة، مشددا على أن المصالحة بين الدول العربية تمت جراء إرادة الدول المجتمعة.