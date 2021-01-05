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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«نباتى» وشارك فى لعبة بـ«PS4».. معلومات عن العالمى مينا مسعود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:21 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد مجدي
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أثارت مشاركة الفنان العالمي مينا مسعود في عمل فني مصري باعتباره وجهًا سينمائيًا معروفًا عالميًا، ردود أفعال عديدة حول مدى نجاحه من عدمه بين الجمهور العربي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي قدمه في هوليوود بفيلمه الشهير "علاء الدين" الذى شارك فيه النجمان ويل سميث وناعومي سكوت.

وترصد "الدستور" معلومات قد لا يعرفها الجمهور عن النجم المصري العالمي، وأولها أن مسعود شخص "نباتي" لا يأكل أي أنواع اللحوم، وذلك منذ أن كان طفلًا صغيرًا.

معلومات لا تعرفها عن الفنان العالمي مينا مسعود


يعتبر مينا مسعود، هو مؤسس معرض السفر الغذائي النباتي Evolving Vegan، ويقوم بكتابة العديد من المقالات والكتب عن هذا الموضوع لاهتمامه الشديد بكل تفاصيله.

شارك مينا مسعود في العديد من الأدوار الصوتية في لعبة الفيديو Watch Dogs 2 الشهيرة لجهاز البلاى سيشن 4 الشهير، وذلك في عام 2016.

ويبلغ مسعود، 29 عامًا، وهو من مواليد القاهرة عام 1991، وتحديدًا في 17 سبتمبر.

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