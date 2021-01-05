«نباتى» وشارك فى لعبة بـ«PS4».. معلومات عن العالمى مينا مسعود

معلومات لا تعرفها عن الفنان العالمي مينا مسعود

يعتبر مينا مسعود، هو مؤسس معرض السفر الغذائي النباتي Evolving Vegan، ويقوم بكتابة العديد من المقالات والكتب عن هذا الموضوع لاهتمامه الشديد بكل تفاصيله.



شارك مينا مسعود في العديد من الأدوار الصوتية في لعبة الفيديو Watch Dogs 2 الشهيرة لجهاز البلاى سيشن 4 الشهير، وذلك في عام 2016.



ويبلغ مسعود، 29 عامًا، وهو من مواليد القاهرة عام 1991، وتحديدًا في 17 سبتمبر.





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