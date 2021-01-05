أسباب موافقة مينا مسعود على «في عز الضهر»

حقق النجم المصري العالمي مينا مسعود حالة نجاح كبيرة بمشاركته في الفيلم الشهير "علاء الدين"، الذي لعب فيه دور البطولة بصحبة النجم الأمريكي ويل سميث، وذلك في تجربته الأولى بعدما تم ترشيحه للعمل من خلال أحد مكاتب الكاستينج في أمريكا، ليؤكد بعدها مسعود تمنيه للمشاركة في عمل سينمائي مصري.أحلام مينا مسعود التي تحدث عنها كثيرًا خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي منذ عامين، باتت الآن حقيقة عندما تعاقد على بطولة عمل مصري يلعب فيه دور البطولة برفقة عدد من الفنانين، على رأسهم هنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نورالدين، تحت إدارة المخرج عادل مرقص، ومن تأليف كريم سرور في أولى كتابته السينمائية.وتهافتت عليه شركات الإنتاج بعد نجاحه خارج الأراضي المصرية، حيث عرض عليه أكثر من 5 أعمال كبيرة للظهور فيها كضيف شرف، لكنه رفض إلى أن وصل إليه سيناريو "في عز الضهر"، وهو العمل الذي يجسد فيه مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.وتواصلت "الدستور" مع جورج شحاتة، مدير أعماله، الذي أكد أن كل تفاصيل الفيلم الجديد سيتم الإفصاح عنها من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر إقامته في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن تصوير العمل سيكون قريبًا بعد الانتهاء من كافة تحضيراته.جدير بالذكر أن أسرة مينا مسعود قد هاجرت من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، وقد حقق فيلمه "علاء الدين" المليار دولار إيرادات على مستوى العالم.