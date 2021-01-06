سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6-1-2021 فى البنوك المصرية

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 551.96 جنيه وللبيع 48.81، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 47.74، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.52، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك عودة للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.52، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.60.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.19 جنيه وللبيع 47.79، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الأول فارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 47.79.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-1-2021 في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدينار في المصرف العربي الدولي للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.68، كما استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.10، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 47.80.

ارتفاع سعر النفط الكويتي بمقابل تراجع السعر العالمي