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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6-1-2021 فى البنوك المصرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:34 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي وفقًا للبنك المركزي المصري للشراء 51.52 جنيه وللبيع 51.92.

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 551.96 جنيه وللبيع 48.81، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 47.74، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.52، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك عودة للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.52، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.60.

سعر الدينار الكويتي اليوم 

وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.19 جنيه وللبيع 47.79، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الأول فارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 47.79.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-1-2021 في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدينار في المصرف العربي الدولي للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.68، كما استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.10، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 47.80.

ارتفاع سعر النفط الكويتي بمقابل تراجع السعر العالمي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.11 دولار ليبلغ 52.75 دولار في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 50.46 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي، أما في الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 71 سنتا لتبلغ 51.09 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا ليبلغ 47.62 دولار.

وعلي صعيد البورصة الكويتية


فقد شهدت أيضًا تغيررًا جذريًا، إذ أغلقت تعاملاتها، علي ارتفاع ملحوظ لمؤشراتها، حيث صعد مؤشر السوق العام، بنسبة 0.49% رابحًا 27.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5563.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69%، رابحًا 41.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6073.95 نقطة، وبالمقابل نزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07%، خاسرًا 3.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4557.53 نقطة.

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