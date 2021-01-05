بينهم 11 بندقية.. ضبط 35 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة





نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 33 متهما.ضمت المضبوطات (5) بنادق آلية، بندقية رصاص، (6) بندقية خرطوش، (2) طبنجة، (21) فردا محليا، (69) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، و(129) قطعة سلاح أبيض.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.