مقتل وإصابة 84 مدنيًا في قصف حوثي لـ3 مديريات بتعز

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن النقاب عن مقتل 11 مدنيا، بينهم 6 أطفال، وإصابة 73 آخرين بينهم 21 طفلا و4 نساء، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على ثلاث مديريات في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، فضلا عن عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين خلال أقل من شهرين.ورصد التحالف الحقوقي- في تقرير بعنوان "تعز قصف لا يتوقف" وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء- 73 انتهاكا وجرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق سكان مديريات صالة والقاهرة والمظفر، في مدينة تعز، خلال الفترة من الأول نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2020م.وأشار إلى أن القصف المدفعي الحوثي على أحياء تعز السكنية خلال شهر نوفمبر وثلثي شهر ديسمبر 2020م، ألحق أضرارا بالغة بعدد 20 منشأة وممتلكات خاصة، بينها 11 منزلا تضررت بشكل جزئي، ومنزل واحد دمر كليا، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جزئية بعدد 5 محال تجارية وثلاث مركبات تعود ملكيتها لمواطنين، فيما أسفر كذلك عن إلحاق أضرار جزئية متفاوتة لخمس منشآت عامة، بينها مرفقان صحيان ومسجدان ونادٍ رياضي.وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد الحقوقي، مطهر البذيجي: "إطلاق التقرير جاء عبر سلسلة من الزيارات الميدانية التي شملت خمس مناطق مأهولة بالسكان، كانت هدفا لقصف مدفعي من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في شمال وشرق المدينة"، مشددا على أن مثل هذه الجرائم سيتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة آجلا أم عاجلا.جدير بالذكر، أن إحصائيات حديثة لمنظمة "رايتس رادار" تشير إلى أن 691 مدنيا قتلوا وأصيب ألفان و898 شخصا جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في مدينة تعز منذ بداية الحرب في مارس 2015.