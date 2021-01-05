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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس محسن السكري 3 سنوات في غسل الأموال

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:24 م
محسن السكري
محسن السكري
عادل عبد العال
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة محسن السكرى، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بغسل الأموال.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري صاحب شركة «رد سي» للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أنه أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدي أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي آخرين هم أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها.

كانت محكمة النقض في 2012 قضت بحكم نهائي وبات بسجن السكري بالمؤبد عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وبالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

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